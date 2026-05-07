1.-Mai-Demonstration und ‑Kundgebung der FLSP

Liebe Genossinnen und Genossen, die Frontline Socialist Party (FLSP) veranstaltete am 1. Mai 2026 in Colombo ihren 1.-Mai-Marsch und ihre Kundgebung, parallel zu den Tausenden von Kundgebungen und Märschen der Linken und der arbeitenden Bevölkerung auf der ganzen Welt.

Der Marsch und die Kundgebung standen unter dem Motto „Die Macht der arbeitenden Bevölkerung gegen imperialistische Brutalität und die Marionettenregierung“, und die der Partei angeschlossenen Organisationen – das Centre for Workers Struggle, Free Women, die Revolutionary Student Movement, Youth for Change und das Farmers’ Struggle Movement – nahmen ebenfalls teil. Die Slogans auf Transparenten und Plakaten spiegelten zahlreiche Probleme wider, mit denen die arbeitende Bevölkerung, Frauen, Jugendliche und Studenten in Sri Lanka derzeit konfrontiert sind, insbesondere im Zusammenhang mit der Einmischung Indiens, des IWF und imperialistischer Kräfte in Sri Lanka sowie internationalen Themen wie dem Krieg gegen den Iran, dem Völkermord in Gaza und imperialistischen Drohungen gegen Venezuela und Kuba usw.



Die farbenfrohe Kundgebung fand im Hyde Park unter Beteiligung der Parteiführung statt und betonte die Rolle der organisierten arbeitenden Bevölkerung in einer Zeit, in der der Kapitalismus in einer großen Krise steckt und die mehr als ausreichenden objektiven Bedingungen weltweit gereift sind.

Einige der wichtigsten Slogans lauteten wie folgt: