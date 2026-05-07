Spanien: Hunderttausende Demonstranten auf der Straße

Teils zersplitterten sich die Kräfte, wenn Einzelgewerkschaften zu unterschiedlichen Demonstrationen aufriefen, wie in Barcelona. Die zentrale 1. Mai-Demonstration fand in Málaga statt, einer Stadt, in der die WOHNARMUT besonders hoch ist. Die Demonstrationen waren sehr POLITISIERT, mit wachsender Kapitalismuskritik. Neben dem Kampf gegen die Verschärfung der Ausbeutung, für höhere Löhne und bezahlbaren Wohnraum war der antimilitaristische KAMPF GEGEN DEN KRIEG im Mittleren Osten und gegen den Völkermord in Palästina der zweite Schwerpunkt bei vielen Kundgebungen und Demonstrationen mit Losungen wie „Gegen ihre Kriegstrommeln, Solidarität der Arbeiterklasse“.



Die großen Gewerkschaften UGT und CCOO integrierten das auch in ihr zentrales Motto zum diesjährigen 1. Mai: „Rechte, keine Schützengräben!“ (Derechos, no trincheras). Es gab viele Transparente gegen den Genozid der israelischen Regierung in Gaza und viele Palästina-Flaggen.