Kolumbien
1.Mai: Große Demonstrationen im ganzen Land
Am 1. Mai gab es große Demonstrationen im ganzen Land, zu denen die Gewerkschaftszentralen aufgerufen hatten. Auch Präsident Gustavo Petro sprach in Medellín zu den Arbeitern. Er mobilisierte für den Kampf um Sozialreformen, die die Rechte im Land blockiert. Insbesondere griff er das desolate Gesundheitssystem an, dessen Privatisierung den Besitzern von Zentren Riesen-Gewinne einbrachte, aber die Versorgung der Massen ist ein Desaster. Ende des Monats sind Präsidentschaftswahlen, bei denen Petro nicht wieder antritt.