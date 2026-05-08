22. Internationales Pfingstjugendtreffen: Nein zur Wehrpflicht!

Lange war die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Jetzt soll sie wieder eingeführt werden – zwar schleichend, aber es ist schon klar, dass sie kommt. Junge Menschen – zunächst „nur“ Männer, wahrscheinlich aber auch bald Frauen – müssen dann wieder zur Bundeswehr.

Die Einführung der Wehrpflicht kommt in einer Zeit, in der vom Mittelmeer bis in den indischen Ozean imperialistische Kriege geführt werden. Jeden Tag sterben Menschen im Iran, im Libanon, in Gaza, in der Ukraine und im Sudan. Die Bundesregierung bereitet den Einsatz deutscher Soldaten in der Straße von Hormuz vor. Pistorius fordert, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Die Bundeswehr macht sich in den Schulen breit, im Stadtbild sieht man immer mehr ihre Großplakate. Mancher Jugendlicher lässt sich davon anstecken, sieht die Wehrpflicht wie ein sportliches Trainingscamp, bei dem man Disziplin lernt. Wir fragen dich: Willst du wirklich eine Ausbildung zum Töten machen?



Wir sagen Nein zu dieser Wehrpflicht! Wir wollen zusammen mit euch über die Hintergründe diskutieren und darüber, wie wir den Widerstand gegen die Wehrpflicht voranbringen können. Wie gewinnen wir Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten dafür? Wer forciert die Militarisierung der Gesellschaft und Aufrüstung? Wer will diese Krieg? Wer verdient daran?

Kommt und diskutiert mit! Am Samstag, 23. Mai 2026, um 17 Uhr, beim 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen im Revierpark Nienhausen.

Es sind noch Plätze auf dem Podium frei. Du bist bei den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht aktiv, deine Organisation oder Initiative betreibt Aufklärung über die Ziele der Bundeswehr, organisiert den Widerstand gegen den Besuch von Offizieren in den Schulen, du bist aktiv in der Gewerkschaftsjugend gegen Aufrüstung … – dann bist du bei unserer Podiumsveranstaltung genau richtig? Wer Interesse hat, meldet sich bitte unter info@inter-buendnis.de

Wir freuen uns auch über viele engagierte Redebeiträge aus dem Publikum.

Die internationalen Pfingsjugendtreffen sind Festivals der internationalen Solidarität und der Organisierung der Rebellion der Jugend. Weitere Informationen unter: www.pfingstjugendtreffen.de