8. Mai 1945: Lehren für den Kampf gegen Weltkrieg und Faschismus

Am 8. Mai 1945 kapitulierte der Hitler-Faschismus bedingungslos. Die Rote Armee hatte Berlin eingenommen. Über 60 Millionen Menschen waren dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen, waren erschossen, vergast, verhungert, zerbombt. Davon waren 27 Millionen Sowjetbürger. Doch nach fast sechs Jahren Krieg schwiegen die Waffen. 81 Jahre später und wir stehen so nah an einem Dritten Weltkrieg wie nie zuvor.

Faschismus und Krieg – gegenseitige Brandbeschleuniger

Im Iran tobt ein Angriffskrieg, der zwanzig Länder umspannt. In der Ukraine hält das Gemetzel an. Nachdem Hunderttausend im Gaza-Streifen unter Bomben begraben sind, führt Israel nun einen barbarischen Krieg im Libanon. Die USA, Israel, aber auch der Iran führen ihre Kriege mit äußerster Brutalität. Es ist kein Zufall, dass es gerade diese Regierungen sind, die heute die verheerendsten Kriege führen. Sie werden angeführt von ausgemachten Faschisten.

Für den Angriff auf den Iran durch die USA und Israel gab es keinerlei Legitimation. In faschistischer Manier setzen sie sich über das Völkerrecht hinweg. Amnesty International schreibt in ihrem aktuellen Bericht, dass die US-Regierung als „Brandbeschleuniger“ für eine weltweite Krise der Menschenrechte wirke. Trump drohte dem Iran mit dem „Untergang einer Zivilisation“.

Warum nehmen diese Kriege gerade zu? Neue imperialistische Räuber wie China, Russland, Iran oder Indien machen den alten imperialistischen Mächten den Rang streitig. Diese wollen ihre Vorherrschaft mit allen Mitteln aufrechterhalten. Die USA gehen dabei besonders aggressiv vor. Eine Neuaufteilung der Einflussgebiete ist letztlich nur noch militärisch möglich. Da kommt die faschistische Weltanschauung ins Spiel, mit der sie alles rechtfertigen, solange es den Interessen der amerikanischen Konzerne dient. Faschismus ist die offene Unterdrückung aller, die sich dem in den Weg stellen. Doch das wird immer neuen Widerstand hervorbringen. ...

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