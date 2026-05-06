8. Mai – Tag der Niederlage des Faschismus

Der 8. Mai steht für die Befreiung vom deutschen Faschismus und für das Ende des zweiten imperialistischen Verteilungskriegs in Europa. Dieses Datum ist nicht nur ein Tag des Gedenkens und der Dankbarkeit, sondern auch ein wichtiger Anlass, sich der historischen Verantwortung bewusst zu werden.

Vor 81 Jahren wurde das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Millionen von Menschen – Jüdinnen und Juden, Kommunistinnen und Kommunisten, Sinti und Roma, politische Gegnerinnen und politische Gegner, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, queere Menschen und viele andere – wurden systematisch verfolgt, entrechtet und ermordet. Diese Befreiung wurde maßgeblich durch die Rote Armee der Sowjetunion sowie durch den gemeinsamen Widerstand erkämpft. Der Sieg ist das Ergebnis eines kollektiven Kampfes gegen eine der dunkelsten Phasen der Menschheitsgeschichte.

Faschismus und Krieg sind nicht Vergangenheit

Faschismus existiert bis heute in unterschiedlichen Formen. Rassismus, Nationalismus, autoritäre Tendenzen und faschistische Strukturen gewinnen erneut an Stärke. Deshalb ist das „Nie wieder“ nicht nur eine Erinnerung an die Vergangenheit, sondern ein Auftrag für die Gegenwart und Zukunft.

Während weltweit – insbesondere im Nahen Osten – Kriege und geopolitische Konflikte zunehmen, wächst auch die Kriegswirtschaft. Rüstungsunternehmen steigern ihre Profite, Regionen werden destabilisiert, und die Folgen tragen die Menschen vor Ort.

Auch in Europa werden zunehmend Ressourcen in Aufrüstung investiert, während Mieten und Lebenshaltungskosten steigen. Gleichzeitig drohen Einschnitte in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Rente und soziale Absicherung. Diese Last wird vor allem auf Arbeiter*innen, junge Menschen, Frauen und andere Erwerbstätige abgewälzt. Militarisierung und soziale Ungleichheit verstärken sich gegenseitig, und Armut nimmt zu.

Frieden kann nicht durch Aufrüstung geschaffen werden. ...

Hier gibt es die komplette Erklärung