80. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus und die Lehren für Heute

Die Anti-Hitler-Koalition, deren Hauptkraft die sozialistische Sowjetunion war, hatte den Faschismus zerschlagen.

Zu diesem Anlass hatten die Kolleginnen und Kollegen des Filmstudios Neuer Weg im letzten Jahr Christoph Gärtner zu Rote Fahne TV-History eingeladen.

Christoph Gärtner ist konsequenter Antifaschist, Leiter des Willi-Dickhut-Museums in Gelsenkirchen und seit über 50 Jahren Marxist-Leninist.

Hier kann der Film angesehen werden.