Am 8. Mai schallte es durch die Straßen: Die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft!

Zwei Weltkriege gingen von deutschem Boden aus, die Europa in Schutt und Asche gelegt haben. Weltweit forderten sie fast 100 Millionen Todesopfer. Die Schulstreiks am 8. Mai gegen eine neue Wehrpflicht stehen in dem Auftrag, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf. Dagegen sieht die von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kürzlich vorgelegte Militärstrategie vor, aus der Bundeswehr die größte und schlagkräftigste Armee Europas zu machen. Bis 2035 soll die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten auf 260.000, die Zahl der Reservisten auf 200.000 steigen. Das geht nicht ohne Wehrpflicht.

Reservisten sollen auch noch mit 70 eingesetzt werden können. Die Jugend, die gegen eine neue Wehrpflicht kämpft, kämpft also auch für die Alten. Wer heute 60 ist, kann in zehn Jahren noch als Bundeswehrreservist zum Kampfeinsatz befohlen werden. Die gigantische Aufrüstung, für die die Bundesregierung ein Sondervermögen nach dem anderen einsetzt, ist Bestandteil der Weltkriegsvorbereitung. Fast alle Imperialisten betreiben sie - auch Deutschland. Schon jetzt ist klar: Freiwillig bleibt der Wehrdienst nur so lange, wie es genügend Freiwillige gibt. Das dämpft die Freiwilligkeit auch unter den Teilen der Jugend, die eine Wehrpflicht bisher nicht ablehnen. Bereits jetzt werden ca. ein Drittel der Fragebögen, die die Bundeswehr verschickt, nicht ausgefüllt zurückgeschickt.

In den meisten Großstädten und in vielen kleineren Orten demonstrierten am Freitag Tausende unter dem Slogan "Die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft!" Insgesamt zählte die Bewegung „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ wie im März ca. 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - in Berlin und in Köln, in München, Hamburg, Köln und Leipzig, in Magdeburg, Münster, Dortmund und Freiburg, in Potsdam, Quedlinburg, in Frankfurt am Main, in Nürnberg, Ingolstadt und Regensburg ... Der Streiktag wurde beschlossen von der zweiten bundesweiten Schulstreikkonferenz, die am 18./19. April in Göttingen stattfand. Im Aufruf heißt es: „Wir sagen nein zu Euren Kriegen für Neuverteilung von Macht, Einflusssphären, und mehr Profit. Die Karten werden neu gemischt. Ein Dritter Weltkrieg wird offensiv vorbereitet."

Der Jugendverband REBELL rief zum Streiktag auf und beteiligte sich aktiv: "Heute ist es nötiger denn je, dass wir uns über Ländergrenzen hinweg für Frieden und Freiheit zusammenschließen. Weltweit sind Arbeiter Vorbild, die Waffentransporte blockieren oder Streiks gegen Kriegswirtschaft organisieren. Es braucht Organisation, Klarheit und gemeinsam koordinierte Kämpfe. ... Die Menschheit muss und will nicht in Barbarei und Weltkrieg untergehen. Unsere Zukunft kann deshalb nur eine sozialistische Gesellschaft sein." Der Bayerische Rundfunk und Verfassungsschutz hetzen antikommunistisch gegen SDAJ, REBELL und andere junge Kommunisten: "Mobil machen dabei auch Gruppierungen aus dem linksextremen Spektrum." Die wüssten, wie man eine disziplinierte Demo organisiert. Bloß - was soll daran schlecht oder "extrem" sein, wenn man weiß, wie man eine disziplinierte Demo organisiert?