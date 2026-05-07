Bedeutend war das Auftreten der Tornel-Arbeiter

Bedeutend war das Auftreten der Arbeiter der Reifenfabrik Tornel. Diese streiken seit dem 23. Februar. Ihr Protest richtete sich direkt gegen die Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Mit Parolen wie „Claudia, hör zu, Tornel kämpft!“ prangerten sie Verstöße gegen ihren Tarifvertrag und die Verletzung ihrer Rechte an.

Die Demonstration, angeführt von Mitgliedern der Nationalen Gewerkschaft der Arbeiter der Tornel-Gummifirma, war Teil der Proteste zum Tag der Arbeiter.

Ein ehemaliger VW-Kollege aus Puebla schickte Bilder und berichtete über folgende Hauptlosungen: