1. Mai in Mexiko
Bedeutend war das Auftreten der Tornel-Arbeiter
Auch in Mexiko wurde der 1. Mai mit zahlreichen Demonstrationen begangen.
Korrespondenz
Bedeutend war das Auftreten der Arbeiter der Reifenfabrik Tornel. Diese streiken seit dem 23. Februar. Ihr Protest richtete sich direkt gegen die Präsidentin Claudia Sheinbaum.
Mit Parolen wie „Claudia, hör zu, Tornel kämpft!“ prangerten sie Verstöße gegen ihren Tarifvertrag und die Verletzung ihrer Rechte an.
Die Demonstration, angeführt von Mitgliedern der Nationalen Gewerkschaft der Arbeiter der Tornel-Gummifirma, war Teil der Proteste zum Tag der Arbeiter.
Ein ehemaliger VW-Kollege aus Puebla schickte Bilder und berichtete über folgende Hauptlosungen:
- Feste Lohnerhöhung und keine variablen Zuschläge!!
- Achtung der Rentenansprüche und Rückkehr zum solidarischen Rentensystem!!
- Aussetzung der öffentlichen Schuldenzahlungen. Entprivatisierung und Rückgewinnung strategischer Sektoren wie Wasser, Bergbau, Telekommunikation und mehr!
- Solidarität mit Palästina, Kuba, Venezuela und dem Iran gegen den Krieg und Völkermord durch die USA und Israel!
Nein zum US-Interventionismus in Mexiko und der Welt!