Brüssel: Aldi-Beschäftigte streiken gegen Sonntagsarbeit

Eine Studie¹ mit Daten von rund 480.000 Grundwasserbrunnen weltweit zeigt das alarmierende Ergebnis, dass in vielen Küstenregionen - etwa in den USA, Zentralamerika, im Mittelmeerraum, in Indien, Südafrika und Australien - der Grundwasserspiegel oft dauerhaft sinkt. Hauptfaktoren sind insbesondere die Entnahme durch Industrie und Landwirtschaft. Teilweise sinken in manchen Regionen die Grundwasserspiegel damit jährlich um bis zu 50 Zentimeter. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in Küstenregionen, die davon lebensbedrohend gefährdet sind. Verschärft wird dies mit dem steigenden Meeresspiegel, womit verstärkt Salzwasser in die sinkenden Grundwasser-Reserven eindringt, dieses versalzt und dieses Wasser dann weder als Trinkwasser noch für die Landwirtschaft genutzt werden kann.