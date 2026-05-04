Stefan Engel spricht bei der Maikundgebung in Gelsenkirchen

Stefan Engel spricht bei der Maikundgebung in Gelsenkirchen

Das Märchen von den leeren Kassen für die Sozialversicherungen

Stefan Engel, Leiter der Redaktion des Revolutionären Weg, nimmt am 1. Mai in Gelsenkirchen das Märchen von den leeren Kassen für die Sozialversicherungen und weitere Märchen auseinander. Hier im Video.