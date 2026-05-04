Das Märchen von den leeren Kassen für die Sozialversicherungen

Am Samstag sah sich Aldi in Brüssel und Umgebung mit einer neuen Streikwelle konfrontiert. In der Region Brüssel-Halle-Vilvoorde blieben 22 der 26 Filialen geschlossen, was mehr als 80 % des lokalen Filialnetzes ausmacht. Der Grund: die Pläne der Discounterkette, ihre Filialen auch sonntags zu öffnen. Betroffen waren unter anderem Filialen in Anderlecht, Saint-Gilles, Uccle, Drogenbos, Ixelles, Vilvoorde und Steenokkerzeel. Nach Angaben der Gewerkschaften Setca und CNE ging die Initiative von den Filialen selbst aus. Eine Woche zuvor hatten bereits Dutzende Aldi-Filialen, vorwiegend in Flandern, geschlossen, nachdem die Kette ihre Pläne für mögliche Sonntagsöffnungen vorgestellt hatte.