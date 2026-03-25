Die Regierung im Dilemma – Die latente Krise in Berlin spitzt sich zu

Die Merz/Klingbeil-Regierung wackelt sichtbar. Sie ist noch unbeliebter als die vor­herige Ampel-Regierung. Als Kanzler Friedrich Merz kürzlich in der ARD erklärte, er habe „keine Vollmacht, die CDU umzubringen“, hat er mehr preisgegeben, als ihm lieb sein kann. Es ist das Eingeständnis, dass in der Union bereits ernsthaft über das Ende der Koalition nachgedacht wird.

Dahinter steht der wachsende Druck des Monopolkapitals. Die Konzerne fordern eine deutlich schärfere Gangart: Attacke auf soziale Errungenschaften, Angriffe auf Streikrechte und weitere Umverteilung von unten nach oben. BDI-Präsident Peter Leibinger macht den Frust der Monopole unmissverständlich deutlich. Er warnte unlängst, dass die notwendigen Reformen eine „Giftliste“ erforderlich machen und eine „Gegenbewegung“ hervorrufen würden, die man aushalten müsse. Also Durchregieren um fast­ ­jeden Preis, koste es die Massen, was es wolle.

Doch hier liegt das Dilemma der Regierung. SPD und teilweise auch CDU müssen Rücksicht auf ihre Massenbasis nehmen. Diese wendet sich zunehmend ab – enttäuscht von gebrochenen Versprechen und einer Politik, die vor allem den Profit der Konzerne und Banken sichert.