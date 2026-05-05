Ehrensache: Am 8. Mai alle zur Demo gegen Weltkrieg und Faschismus!

Nur noch vier Tage bis zur Demonstration am 8. Mai in Essen: „8. Mai ist Tag der Befreiung! Gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung auf die Straße! Kampf der Preisexplosion! Stoppt die Abwälzung der Kriegslasten auf die Bevölkerung!“

Die 1. Mai-Demonstrationen haben eine große Politisierung und Suche nach Organisiertheit zum Ausdruck gebracht, gerade unter Industriearbeitern und Jugendlichen. Die Demonstration in Essen kommt da genau richtig.

Zweifellos gibt es derzeit viele Demonstrationen. Doch die Demonstration von Internationalistischem Bündnis, ADHF, MLPD, ATIF, Jugendverband REBELL, BIRKAR, Linkes Forum Bergisches Land sowie vielen Einzelpersonen weist einige Besonderheiten auf.

Dazu gehört:

Bisher sind Friedensdemos und Antifa-Demos meist getrennt voneinander. Der Kampf gegen Faschismus und gegen den Krieg muss zusammenwachsen! Dafür steht die Demo am 8. Mai. Es sprechen unter anderem die Mitglieder der VVN/BdA.

In der Bevölkerung entwickelt sich ein großer Unmut über Preisexplosion beim Sprit, über Jobvernichtung und "Reformpakete" der Regierung. Die Demo am 8. Mai verbindet diese Anliegen mit dem politischen Hintergrund: Wir zahlen nicht für eure Kriege!

Ein großer Trumpf werden die Industriearbeiter-Delegationen aus der Autoindustrie, von Stahl, aus Krankenhäusern, der Energiebranche und der Logistik. Kommt in Arbeitskleidung! Unter anderem wird Günter Belka, Bergmann i.R., sprechen.

Während bisher meist iranische, palästinensische oder kurdische Kräfte gegen die Kriege in ihren Ländern, faschistische Massaker und Völkermord alleine und voneinander isoliert demonstriert haben, kommen sie bei der Demonstration am Freitag in Essen zusammen. Als Redner erwarten wir Hashem Qasem, Veteran der palästinensischen Bewegung; Wuria Ahmadi von Komala Iran und Vertreter der kurdischen sowie der türkischen revolutionären Bewegung ATIF, Birkar und ADHF. Das wird Internationalismus Live!

Gib Antikommunismus keine Chance! Bei uns demonstrieren und diskutieren Marxisten-Leninisten, Mitglieder von LINKE, Humanisten, Christen, … gemeinsam und respektvoll. Die gesellschaftliche Perspektive des Sozialismus ist fester Bestandteil. Als Vertreterin der Marxisten-Leninisten spricht Gabi Fechtner, Vorsitzender der MLPD. Meik Schöpping, Seenotretter, wird zur Lage der Menschenrechte sprechen.

Die sozialistische Jugendbewegung wird einen Block bilden und der Jugendverband REBELL mit Trommelgruppe und Parolen für Stimmung sorgen.

Die Demonstration wird durch die belebte Innenstadt ziehen, wo „Essen Original“ mit tausenden Besuchern beginnt. Anschließend gehen wir durch Arbeiterwohngebiete und wenden uns an die Ruhr-Arbeiterbevölkerung. Die Demonstration wendet sich an sie und lädt zur Teilnahme ein.

Meldet euch gleich zu Beginn für das offene Mikrofon bei Ulja Serway, gerne auch vorher. Entwickelt überzeugende und konkrete Argumente aus eurer konkreten Perspektive. Bei der Kundgebung gilt eine Redezeit von 3 Minuten, während der Demo von 2 Minuten.

Malt Schilder: So zum Beispiel die Medzinerplattform zu den Auswirkungen der Abwälzung der Kriegslasten auf das Gesundheitswesen, die Montagsdemobewegung zu den Preisexplosionen bei Lebensmitteln, Mieten und Sprit. Frauen werden zur Sprache bringen, dass sie ihre Kinder nicht für den Kriegskurs hergeben. Bitte bringt von euren Organisationen und Bewegungen mehrere Fahnen mit. Ganz vorne soll von allen beteiligten Kräften je ein Vertreter, eine Vertreterin mit einer Fahne laufen.

Mobilisiert alle noch breit unter euren Kontakten und Verbindungen in diese Comunities, gewinnt sie, die Demo selbst zu bewerben. Nutzt dafür auch insbesondere das Sharepic.

Sprecht am Offenen Mikrofon während der Demonstration.

Hier ein Sharepic zum Verschicken im Freundeskreis und eurem Status bei WhatsApp oder Signal.

Hier der Aufruf zur Demo auf der Homepage des Internationalistischen Bündnisses zum Verschicken per E-Mail.

Erscheint zahlreich! Wir sehen uns am Freitag, dem Tag der Befreiung, um 18:00 Uhr am Viehofer Platz in Essen.