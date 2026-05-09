Gestern in Essen

Ein Tag der Befreiung mit Perspektive und Ausstrahlung

Diese Demonstration am 8. Mai 2026 in der Innenstadt von Essen wird so schnell keiner der Beteiligten vergessen. Es war eine hervorragende Kampfdemonstration, die dem Tag der Befreiung in verschiedener Hinsicht vollauf gerecht wurde. Unter dem Motto: "8. Mai ist Tag der Befreiung! Gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung auf die Straße! Kampf der Preisexplosion! Stoppt die Abwälzung der Kriegslasten auf die Bevölkerung!“ hatte das Internationalistische Bündnis zu der Demo aufgerufen. Um die 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlossen sich ihr an, am Straßenrand und aus vielen Fenstern applaudierten zusätzlich viele Menschen.

Von fh/hodo