Einladung zum Vorbereitungstreffen des 14. Frauenpolitischen Ratschlags

Am 7./8. November wird der 14. Frauenpolitische Ratschlag in Form einer Hybrid-Veranstaltung in Gelsenkirchen stattfinden.



Der Ratschlag ist ein bekanntes Frauenevent seit 1997, das stattfindet auf der Grundlage der weltanschaulichen Offenheit (mit Ausnahme faschistischer, rassistischer oder fanatisch religiöser Menschen). Er wird selbst organisiert und selbst finanziert. Einige von Ihnen/ Euch kennen den Frauenpolitischen Ratschlag und waren bereits aktiv dabei.

Die aktuelle politische Lage weltweit geht immer stärker in eine rechte Richtung und Frauenrechte werden abgebaut. Dagegen gehen Frauen und Mädchen weltweit auf die Straße! Das wollen wir stärken. Deswegen ist es wichtig, dass wir Frauen uns zusammenschließen, austauschen, diskutieren, positionieren und weitere gemeinsame Schritte überlegen können.

Es wäre schön, wenn es Ihnen / Euch möglich wäre, bereits am Pfingstmontag, den 25. Mai 2026, am bundesweiten Vorbereitungstreffen in Gelsenkirchen teilzunehmen. ...

Es wäre super und eine Bereicherung, wenn Ihre / Eure Ideen und Erfahrungen mit in das bundesweite Vorbereitungstreffen und in den 14. Frauenpolitischen Ratschlag einfließen. Genauere Informationen werden auf der Homepage www.frauenpolitischerratschlag.de laufend veröffentlicht.