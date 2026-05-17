Einschub Thiel - Endzeitvisionen

Darin und in den folgenden zweitausend Jahren war es ein beliebter Kniff der Kirchenführer zur Einschüchterung der Gläubigen, missliebige Personen, Bewegungen oder Institutionen zum "Antichristen" zu erklären und zum Heiligen Krieg zu blasen. Kreuzzüge, Hexenverfolgungen, Judenpogrome... Peter Thiels religiöser Bannstrahl gilt z.B. Umwelt- und Palästinaaktivistinnen wie Greta Thunberg, die er namentlich im Lager des Antichristen verortet.

"Apokalypse" bedeutet "Offenbarung", enthalten im jüngsten Teil der christlichen Bibel, dem Johannesevangelium (spätes 1.Jhd n.Chr.). Darin wird "Armageddon" vorhergesagt, die endzeitliche Entscheidungsschlacht der himmlischen Heerscharen gegen die Mächte des Bösen. Verlockende Vorstellungen in den gewaltgetränkten Fantasien solcher Faschisten wie Trump, Thiel, Vance und anderen, dem himmlischen Heer voran alles Revolutionäre und Fortschrittliche niederzuwalzen. Offenbart wird der weltanschauliche Bankrott dieser ultrareaktionären und faschistischen Superreichen, die sich jahrtausendealter Mythen bedienen, um sich selbst zur gottgewollten Elite der Welt zu küren.

Ähnlich der Milliardär Alex Karp, Vorstandsvorsitzender von Palantir, enger Freund des Palantirmitbegründers Peter Thiel. Plötzlich sind diese Leute geradezu davon infiziert, ihre geistigen Ergüsse über die Welt auszukippen. Karp verleiht sich mit seinen 22 Thesen des "Palantir-Manifests" höhere Weihen. Wie Thiel sieht er sich als Retter des "Westens", der vor dem Einfluss schädlicher Kulturen gerettet und gegen Angriffe verteidigt werden müsse. Deshalb soll seine Software dem Militär zugute kommen, den Geheimdiensten, der Polizei und natürlich auch Trumps faschistischen ICE-Einheiten.

2025 machte Palantir mit der US-Regierung einen Umsatz von 1,85 Milliarden US-Dollar, mehr als 40 Prozent seiner Gesamterlöse. Im Haushaltsplan für 2027 sieht das US-Verteidigungsministerium 54 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung autonomer Waffensystemen vor. Diese Waffensysteme, so schwebt es Alex Karp vor, sollen möglichst von Palantir-Software gesteuert werden. Da passt es ganz gut, mit den 22 Thesen des Palantir-Manifests auf sich aufmerksam zu machen, das bereits den Ruf eines "Techno-Faschismus" hat. (4) "Nicht wenige Spielarten des Christentums sind zur Begründung und Rechtfertigung des heutigen Faschismus degeneriert. Der (...) amtierende faschistische US-Präsident Donald Trump bezeichnet sich gern als "der Auserwählte". Er wird darin von weiten Teilen der Evangelikalen (*) unterstützt." (5)

Auch der russische Präsident Wladimir Putin und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berufen sich auf christlichen Segen. Geradezu blutrünstig werden die Gebete bei US-Kriegsminister Pete Hegseth, wie dieses im Januar 2026 bei einem Gottesdienst der Pentagon-Beschäftigten vorgetragene: "Ich verfolgte meine Feinde und holte sie ein. Ich kehrte nicht um, bis sie vernichtet waren. Ich durchbohrte sie, so dass sie nicht mehr aufstehen konnten..." usw. Das hat schon psychopathische Züge.