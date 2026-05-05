Gemeinsam gegen das Vergessen: Subbotnik am Potsdamer Mahnmal

Nachdem wir bereits am 28. Februar und am 1. Mai gemeinsam auf der Straße gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg demonstriert haben, schlugen die MLPD Potsdam und „Potsdam for Palestine“ in Potsdam ein weiteres Kapitel ihres kämpferischen Zusammenwirkens auf.

Gemeinsam haben wir am Sonntag das verwirklicht, was der Stadt Potsdam – aus welchen Gründen auch immer – nicht gelingt:

Bei unserem Subbotnik haben wir gemeinsam das Umfeld des "Mahnmals für den antifaschistischen Widerstand und gegen Krieg"aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt.