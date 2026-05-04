Etwa 500.000 Menschen gingen am 1. Mai auf die Straße

Linke Bündnisse und revolutionäre Organisationen riefen darüber hinaus in mindestens 61 Städten zu über 80 Aktionen auf. Dazu gehörten „revolutionäre Blöcke“ und Zubringer-Demos, die zu den DGB-Kundgebungen hinführten oder sich direkt anschlossen, separate „revolutionäre Demonstrationen“ sowie zahlreiche Vorabend-Aktionen. Daneben fanden weitere Fahrradkorsos und öffentliche Versammlungen statt.

In Berlin waren insgesamt über 70.000 Menschen bei mehr als 90 Veranstaltungen auf der Straße, davon nur etwas über 10.000 bei der offiziellen DGB-Kundgebung. Große „revolutionäre Demos“ gab es unter anderem in Hamburg (13.500 Teilnehmer), Leipzig (6000 bis 7000), Köln (ca. 4000 Teilnehmer), München (ca. 3.500), Frankfurt am Main (ca. 3000 Teilnehmer) und Stuttgart (2300 Teilnehmer).



Insgesamt kamen bundesweit 480.000 bis 520.000 Menschen zu Kundgebungen, Demonstrationen und Aktionen zusammen. Das sind etwa 100.000 Teilnehmer mehr als 2025. Auffallend war vor allem die deutlich gestiegene Beteiligung von Jugendlichen.