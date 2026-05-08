Evelyn Zupke
Evelyn Zupke wiedergewählt
Die "SED-Opferbeauftragte", Evelyn Zupke, ist vom Bundestag mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Frau Zupke hatte sich als Keule des Antikommunismus in ihrer ersten Amtszeit dadurch hervorgetan, die Opfer der Stasi‑Diktatur in erster Linie bei Lenin selbst zu verorten. Dass jemand wie Zupke jetzt wiedergewählt wird, zeigt, dass die Herrschenden ihre antikommunistischen Daumenschrauben in Zukunft enger anzulegen gedenken. Eine Herausforderung an Revolutionärinnen und Revolutionäre, Marxistinnen-Leninistinnen und Marxisten-Leninisten, Frau Zupke den Spaß an ihrem Job zu nehmen …