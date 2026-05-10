Faschistische Attacken auf die Horster Mitte nehmen zu – Wachsamkeit und Solidarität verstärken

Besonders deutlich wurde das am 1. Mai in Essen. Die neofaschistische Partei „Die Heimat" hatte großspurig 500 Teilnehmer angekündigt – am Ende kamen gerade einmal 100 bis 200 Faschisten zusammen. Ihnen standen tausende Antifaschisten und Antifaschistinnen gegenüber, die klar zeigten: In Essen ist für euch Faschisten kein Platz. Die Faschisten erlitten eine blamable Schlappe.

Sie greifen verstärkt zu feigen faschistischen und antikommunistischen Methoden. Sachbeschädigungen an der Horster Mitte, das Bekleben mit faschistischen Aufklebern und Parolen, kleinere Zusammenrottungen und Einschüchterungsversuche nehmen zu.

Umso erfreulicher ist es, dass die Menschen vor Ort nicht tatenlos zusehen. Immer wieder greifen beherzte Anwohner und Anwohnerinnen ein oder vertreiben Faschisten. Die Genossen und Genossinnen der MLPD reagieren schnell und konsequent. Aktive Gegenwehr ist wichtig!

Die Wachsamkeit muss erhöht, die Solidarität verstärkt werden. Jeder und jede ist gefragt: Augen offen halten, verdächtige Beobachtungen melden, Nachbarn und Nachbarinnen Flagge zeigen gegen faschistische Hetze und Gewalt. Die Horster Mitte steht für ein solidarisches, antifaschistisches, sozialistisches Miteinander – genau das attackieren die Faschisten. Genau deshalb müssen wir sie gemeinsam verteidigen.

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.

Alle gemeinsam gegen Faschismus – auf Demos, an der Horster Mitte und überall!