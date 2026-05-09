Erfurt / Truckenthal

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Ferienpark Thüringer Wald unterstützt Protest gegen den AfD-Parteitag

Vom 3. bis 5. Juli finden Proteste gegen den AfD-Parteitag in Erfurt statt, in den Wochen vorher wird breit dafür mobilisiert.

Ferienpark Thüringer Wald unterstützt Protest gegen den AfD-Parteitag
Hier preiswert übernachten und frühstücken und dann nach Erfurt zu den Protesten gegen den AfD-Parteitag (Foto: Ferienpark Thüringer Wald)

Das Haus der Solidarität im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal unterstützt die Antifaschisten und Antifaschistinnen bei den Protesten und deren Vorbereitung - jeweils mit günstiger Übernachtung und Verpflegung. Ideal für die Anreise aus dem Süden!

 

  • Übernachtung: 5 €
  • Frühstück: 5 €
  • Lunchpaket: 5 €

 

Widerstand gegen Faschismus und Krieg und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist heute Pflicht. Mit dem Haus der Solidarität praktizieren wir Völkerfreundschaft und proletarischen Internationalismus.

 

Beteiligt euch aktiv! Anmeldung info@ferienpark-thueringer-wald.de
Stichwort: „AntiFa“

 

Weitere Informationen Infos zu den Protesten: https://widersetzen.com/