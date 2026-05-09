Ferienpark Thüringer Wald unterstützt Protest gegen den AfD-Parteitag

Das Haus der Solidarität im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal unterstützt die Antifaschisten und Antifaschistinnen bei den Protesten und deren Vorbereitung - jeweils mit günstiger Übernachtung und Verpflegung. Ideal für die Anreise aus dem Süden!

Übernachtung: 5 €

Frühstück: 5 €

Lunchpaket: 5 €

Widerstand gegen Faschismus und Krieg und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist heute Pflicht. Mit dem Haus der Solidarität praktizieren wir Völkerfreundschaft und proletarischen Internationalismus.

Beteiligt euch aktiv! Anmeldung info@ferienpark-thueringer-wald.de

Stichwort: „AntiFa“

Weitere Informationen Infos zu den Protesten: https://widersetzen.com/