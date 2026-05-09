Erfurt / Truckenthal
Ferienpark Thüringer Wald unterstützt Protest gegen den AfD-Parteitag
Vom 3. bis 5. Juli finden Proteste gegen den AfD-Parteitag in Erfurt statt, in den Wochen vorher wird breit dafür mobilisiert.
Das Haus der Solidarität im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal unterstützt die Antifaschisten und Antifaschistinnen bei den Protesten und deren Vorbereitung - jeweils mit günstiger Übernachtung und Verpflegung. Ideal für die Anreise aus dem Süden!
- Übernachtung: 5 €
- Frühstück: 5 €
- Lunchpaket: 5 €
Widerstand gegen Faschismus und Krieg und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist heute Pflicht. Mit dem Haus der Solidarität praktizieren wir Völkerfreundschaft und proletarischen Internationalismus.
Beteiligt euch aktiv! Anmeldung info@ferienpark-thueringer-wald.de
Stichwort: „AntiFa“
Weitere Informationen Infos zu den Protesten: https://widersetzen.com/