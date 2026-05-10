„Gefährliche Apps – im Netz der Datenhändler“

Jeder weiß es, keiner tut was: Die Smartphones in unseren Taschen sind Wanzen, die uns auf jedem Schritt überwachen, dutzende Informationen über unsere Bewegungen und unsere Gewohnheiten sammeln, vom genauen Standort über Bewegung, Luftdruck und Temperatur, oder auch wann wir wie lange welche App benutzen und mit wem wir kommunizieren. Bei einem Hack könnte jede Minute unseres Lebens mit dem Smartphone nachvollzogen werden.

Nur bei einem Hack?

In der Dokumentation erklärt die Zusammenhänge einfach und eingängig. Ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen gibt sie einen Einblick in die unbeachtete Realität unseres Lebens mit dem Smartphone am Beispiel der Standort-Daten. Die werden nicht nur vonApple und Alphabet (dem Google-Mutterkonzern) völlig legal gesammelt. Wer das GPS an seinem Smartphone aktiviert, der gibt seinen Standort damit auch einer Vielzahl von Apps frei, die unverdächtig und nützlich erscheinen – aber in Wirklichkeit die gesammelten Daten zusammgenführen und dann weiterverkaufen.

Dabei sind die Daten zwar anonymisiert – aber das spielt keine Rolle. Wenn ein Smartphone nachts immer auf dem selben Nachttisch liegt und tagsüber immer an einem anderen Ort ist, dann kennen wir schon Arbeitsplatz und Wohnort. Jeder kann solche Daten im Internet günstig kaufen. Wie gefährlich ist das für Menschen, die schon verfolgt werden - ob politischer Aktivist, Widerstandskämpfer oder Soldat in einem imperialistischen Krieg? Die Dokumentation behandelt genau solche Fälle und zeigt, wie schnell die im Hintergrund still laufende Überwachung lebensbedrohlich wird.

Die Dokumentation kann sowohl in der ARD-Mediathek, als auch auf Youtube angesehen werden.

Es gilt auch beim Smartphone: So wie bisher können wir nicht weiter leben. Wir können nur jedem Smartphone-Nutzer raten, sich genau zu überlegen, welche Apps er benutzt, GPS möglichst abgeschaltet zu lassen und am besten direkt ein Smartphone mit einem alternativen Betriebssystem wie Lineage oder /e/OS zu besorgen.

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