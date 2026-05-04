Griechenland: "Die Häfen waren lahmgelegt, die Schiffe lagen 24 Stunden lang still"

Arbeiterinnen und Arbeiter, Renterinnen und Rentner und die Jugend haben den 1. Mai gewürdigt, indem sie massenhaft auf die Straße gingen und an den Demonstrationen und den Aufrufen der Gewerkschaften teilnahmen.

Die PENEN war seit den frühen Morgenstunden auf den Schiffen in Piräus bei dem 24-Stunden-Streik auf der Seite der Streikenden. Sie berichten, dass sie viele Gespräche mit Mitgliedern auf den Schiffen geführt haben, über die aktuellen Arbeitsprobleme, die Politik der Reeder und des Ministeriums für Seeverkehr, die Folgen des bewaffneten Konflikts im Nahen Osten, das Einschließen tausender Seeleute im Persischen Golf, die Gefahren für die Besatzungen in dieser Region sowie im Schwarzen Meer, wo sie ihr Leben riskieren, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, während die Reeder astronomische Gewinne einstreichen. Besondere Erwähnung fanden die Schiffsunfälle und dass die Sicherheitsvorschriften für die Arbeit auf See durch Reedereien, das Ministerium für Seeschifffahrt und die Hafenbehörden untergraben werden.

Nach den Streikbesprechungen legte eine Delegation der PENEN einen Kranz am Denkmal für die gefallenen Arbeiter in Pasalimani nieder. Die Mitglieder unserer Gewerkschaft nahmen gemeinsam mit den Veteranen der Seefahrt an der Kundgebung teil, die wir gemeinsam mit den Basisgewerkschaften des unabhängigen Blocks organisiert hatten und die einen massiven Zulauf verzeichnete. Die anschließende Demonstration zog durch die Hauptstraßen Athens und führte auch am Parlament vorbei.

Gleichzeitig verurteilt der PENEN-Vorstand „die schändliche Zusammenarbeit zwischen Israel und Griechenland bei der Blockade der internationalen Flotte vor der Küste Kretas

Der mörderische Staat und der Kriegsverbrecher Netanjahu halten erneut die internationale Flotte auf, die humanitäre Hilfe für das leidende Volk von Gaza transportiert. Schiffe der Flotte wurden in der griechischen SAR-Zone abgefangen, während griechische Küstenwachboote gleichgültig zusahen."