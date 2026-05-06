22. Internationales Pfingstjugendtreffen

22. Internationales Pfingstjugendtreffen

Hier ist der Anmeldezettel

In 16 Tagen beginnt das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen (PJT) im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen. Das Event zu Pfingsten trifft an vielen Orten auf großes Interesse. Deshalb hat das Team des PJT jetzt einen Anmeldezettel herausgegeben, der bei Gesprächen vor Schulen, Unis, Fachhochschulen, Lehrwerkstätten, Betrieben etc. eingesetzt werden kann.


Hier gibt es den Anmeldezettel.