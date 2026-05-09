Frankfurt am Main
Ibrahim–Kaypakkaya-Veranstaltung am 9. Mai
Partizan Deutschland und der Rote Bund halten am 9. Mai um 16 Uhr eine Veranstaltung zu Ehren des türkischen Revolutionärs Ibrahim Kaypakkaya auf dem Rathenauplatz in 60313 Frankfurt am Main ab. Dazu schreibt der Rote Bund: "Partizan Deutschland und der Rote Bund rufen alle klassenbewussten Arbeiterinnen und Arbeiter, Werktätigen, antiimperialistischen und antifaschistischen revolutionären Organisationen und Kräfte aller Nationalitäten in Deutschland auf, am Samstag, 9. Mai, in Frankfurt am Main – Rathenauplatz, an der Veranstaltung teilzunehmen."