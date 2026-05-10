INSA – Das Haus- und Hof-Meinungsforschungsinstitut der AfD?

Am 5. Mai 2026 lieferte das Erfurter Institut pünktlich die neueste „Schock-Umfrage": AfD bei 27,5 % – klar vor der CDU/CSU mit 24 %. Das passt perfekt ins Bild: Während die Merz-Klingbeil-Koalition politisch angezählt ist, die Altlasten der Ampel noch schwer im Raum hängen und wachsende Teile des Establishments leise über eine Einbeziehung der AfD in Regierungen nachdenken, klettert die AfD bei INSA munter weiter nach oben.

Vom CDU-Mann zum AfD-Sponsor

Dasselbe Institut, dessen Chef Hermann Binkert 2013 zusammen mit seiner Frau, seiner Firma und einer leitenden Mitarbeiterin rund 7.000 Euro an die damals frisch gegründete AfD spendete. Dasselbe Institut, das über eine Tochterfirma die AfD-Fraktion in Thüringen für bis zu 8.300 Euro monatlich beraten hat – Reden schreiben, Strategie, Arbeitsprogramme, Projektleitung: Hermann Binkert persönlich. Und jetzt, Jahre später, misst genau dieses Institut die AfD regelmäßig 2 bis 5 Prozentpunkte höher als alle anderen Häuser.

Wie man Meinungen scheinbar nur misst, in Wahrheit aber macht

Die bürgerlichen Institute tun immer so unschuldig. „Wir bilden nur die Meinung des Volkes ab", heißt es dann mit treuem Dackelblick. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie diese Meinung aktiv mitgestalten und nicht selten manipulieren. Jede veröffentlichte Umfrage ist ein politisches Signal und kann ein Instrument zur Manipulation der öffentlichen Meinung sein. Sie erzeugt Aufwind oder suggeriert Normalität. Die Zahl wird zur Waffe. Wer ständig hört, dass „alle" zur AfD laufen, der denkt irgendwann selbst: Dann kann ich auch mitlaufen. Dabei ist und bleibt die AfD eine faschistische Partei.

Es fällt schwer zu glauben, dass die AfD ausgerechnet jetzt, wo die Merz-Klingbeil-Regierung am Boden liegt und sogar Teile der Union, der bürgerlichen Medienwelt und der kapitalistischen Wirtschaft leise über „Diskussion", „Einbeziehung" oder „Zusammenarbeit" nachdenken, plötzlich so organisch und unaufhaltsam wächst. Oder ist es nicht eher so, dass ein Institut mit klarer ideologischer und geschäftlicher Nähe zur AfD genau die Zahlen liefert, die der Partei Momentum, Spenden und medialen Rückenwind verschaffen?

Die perfekte Selbstverstärkung: INSA liefert hohe Werte → Bild titelt „AfD-Höhenflug" → mehr Aufmerksamkeit → höhere Mobilisierung → nächste INSA-Umfrage noch besser. Ein geschlossener Kreislauf der Manipulation.