Iran: Menschenrechtsaktivisten fordern die sofortige Aussetzung aller Todesurteile

Hinrichtungen sind keine „Nachrichten“ mehr; sie sind Ausdruck einer systematischen Politik, Stimmen zum Schweigen zu bringen.

In den letzten Wochen und Monaten wurden Menschenleben ausgelöscht, vielen wurde selbst das grundlegendste Recht auf ein faires Verfahren verweigert. Vage Anschuldigungen, erzwungene Geständnisse und undurchsichtige Verfahren – das sind keine Instrumente der Gerechtigkeit, sondern Instrumente der Vernichtung.

Wenn ein 18-Jähriger hingerichtet wird, wenn politische Gefangene hinter verschlossenen Türen gehängt und wehrlos sind, wenn Familien in erzwungenem Schweigen trauern – dann stehen wir nicht vor „Recht“, sondern vor systematischer Gewalt.

Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden. Wir, iranische Menschenrechtsaktivisten, erklären: Hinrichtungen sind keine Lösung für Krisen. Repression schafft keine Legitimität. Schweigen bedeutet Mittäterschaft.

Wir fordern die sofortige Aussetzung aller Todesurteile, Zugang zu fairen und transparenten Verfahren und ein Ende des Klimas der Einschüchterung und Repression. Wir gedenken der Namen. Wir lassen die Stimmen nicht verstummen. Und wir werden angesichts dieses Kreislaufs des Todes nicht zurückweichen.

#NeinZuHinrichtungen #StopptHinrichtungenImIran