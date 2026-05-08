Wehrdienst
Jeder vierte Fragebogen der Bundeswehr bleibt unbeantwortet
Seit Januar werden 18-Jährige aufgefordert, per Fragebogen anzugeben, ob sie bereit sind, den - noch freiwilligen - Wehrdienst zu leisten. Für Männer ist die Antwort Pflicht. Trotzdem gab es auf jeden vierten der bisher verschickten Fragebögen keine Antwort, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Bundeswehr-Kreise berichtet. Zahlen des Bundesverteidigungsministeriums zufolge wurden seit Anfang des Jahres bis zum 24. April rund 194.000 Anschreiben mit den Zugangsdaten zum Fragebogen verschickt. 72 Prozent der angeschriebenen jungen Männer haben den Fragebogen dem Bericht zufolge ausgefüllt, 28 Prozent jedoch nicht. Das Ministerium droht, man werde das nicht hinnehmen, sondern Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten und ein Bußgeld verlangen. Die Bundeswehr hat ordentlich Probleme, wie man sieh t...