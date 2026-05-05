Kämpferischer Erster Mai in Bochum

Kämpferisch und offensiv wurde der Erste Mai in Bochum in diesem Jahr begangen. Insbesondere die Beteiligung an der Demonstration der DGB-Gewerkschaften war nach unserem Eindruck größer und stärker als in den Vorjahren gerade von jungen Menschen geprägt.



Den Auftakt vor Beginn der Demonstration am Bergbaumuseum machte erneut OFFENSIV mit seiner traditionellen Kundgebung. Am offenen Mikrofon beteiligten sich neben Kolleginnen und Kollegen von Opel, thyssenkrupp und ZF auch Vertreter der Bochumer Montagsdemonstration, der Umweltgewerkschaft, der MLPD und des Jugendverbands REBELL.

... Sehr begrüßen wir die Entscheidung des DGB, bei der Abschlusskundgebung am Bochumer Rathaus dieses Jahr vor allem Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben und Aktivisten aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bewegungen zu Wort kommen zu lassen.



Dabei unterstützen und teilen wir vor allem auch eine entschiedene Kritik am Kapitalismus und den Gedanken, dass Krieg und Faschismus erst in einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung überwunden werden!