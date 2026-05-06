Katastrophale medizinische Lage in Gaza

Im Durchschnitt stehen den meisten Palästinensern zwischen drei und fünf Liter sauberes Wasser zur Verfügung. Zum Trinken, Waschen und Kochen. Der Mindeststandard, den die Vereinten Nationen veranschlagen, liegt bei 15 Litern.

Da die Stromversorgung noch immer nicht gewährlsiett ist, sind die Gesundheitseinrichtungen auf Generatoren angewiesen. Diese laufen seit zwei Jahren auf Hochtouren. Notwendiges Maschinen-Öl und Ersatzteile lässt Israel nicht nach Gaza durch.

Auf diesem Hintergrund droht der Ausbruch von Seuchen, wie wir sie zumindest in Europa seit dem Mittelalter nicht mehr erlebt haben. Die Rattenplage nimmt zu. Ärzte berichten, dass immer mehr Kinder werden wegen Rattenbissen behandelt werden müssen. Es droht ein Krätze-Ausbruch. Die parasitären Milben wären eigentlich leicht zu behandeln, aber wegen des Glycerin-Gehalts kommen die notwendigen Salben kaum über die Grenze. Die bestialische israelische Regierung geht davon aus, dass das Glycerin aus den Salben extrahiert werden und zur Sprengstoffherstellung genutzt werden kann. Wie bösartig man denken kann, wenn man nichts anderes im Kopf hat als die Vertreibung und Vernichtung eines ganzen Volks.

Die israelische Zeitung Haaretz spricht von der Gefahr des Ausbruchs pestähnlicher Seuchen und von schweren Hauterkrankungen.

Das unterstreicht die Bedeutung des Solidaritätspakts der revolutionären Weltorganisation ICOR mit dem Al Awda Health Community Center in Gaza und die Spendensammlungen von Solidarität International.

Die Bundesvertretung von Solidarität International (SI) e.V. bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern und ruft dazu auf, weiter tatkräftig für die medizinische Soforthilfe und die Unterstützung beim Aufbau eines Krankenhauses in Gaza zu werben.

Spendenkonto: Solidarität International e.V. IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84 Stichwort: Gaza soll leben (für die Akuthilfe)