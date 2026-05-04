1. Mai: MLPD-Transparent war das einzige für den echten Sozialismus

Unser Transparent war das einzige für die internationale Arbeitereinheit und für den echten Sozialismus. Es wurde öfter fotografiert und unser schöner Bücherwagen fand Beachtung.



Auf dem Altmarkt sprach als Erstes ein Schüler der neu gegründeten Gruppe "Schulstreik gegen Wehrpflicht" mit viel Applaus. Die Rede der neuen DGB-Vorsitzenden, einer gelernten Erzieherin und erst 25 Jahre alt, war kämpferisch und bekam auch viel Zustimmung. Allerdings orientierte sie auf die SPD, um sich gegen Kanzler Friedrich Merz (CDU) durchzusetzen. Gegen den scheinheiligen Redebeitrag des Generalsekretärs der SPD NRW gab es dagegen auch Pfiffe.



Erstmals waren auf dem Altmarkt neben den Ständen von Gewerkschaften und Initiativen auch Parteistände zugelassen. Das nutzten kämpferische und antifaschistische Kräfte, z. B. Vertreter der Grünen Jugend. Die angekündigte antikommunistische Ausgrenzung der MLPD fand nicht statt. Wir gewannen einige junge Interessenten für das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen und mehrere Parteiprogramme wechselten den Besitzer.



Abends gab es noch eine gut besuchte Maifeier der MLPD in Duisburg. Mit einem berührenden Reisebericht von ver.di-Frauen bei Arbeiterinnen in Bangladesch, einem Gaza-Lied zum Mitsingen, einem Tanz mit einer roten Fahne, einer guten Rede, Büchern und Wein von People to People, einem Mobivideo des Jugendverbands REBELL für das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen und einem Schlachtruf der Kinder der ROTFÜCHSE klang dieser kulturvolle internationale Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter aus.