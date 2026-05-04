Gelsenkirchen
Marx und Lenin feiern Schalke-Aufstieg
Rund 30.000 Menschen sahen auf tiktok und Instagram ein kleines Video zur Siegesfeier zum Aufstieg von Schalke 04 an den Statuen von Marx und Lenin mit Schalkeschal. Viele meldeten sich dazu zu Wort:
"Das ist wirklich süß mit den schal"
"GEil 💙🤍"
"Geht hart💙🤍"
Einer ist Schalke-Fan, aber kein Fan von Marx und Lenin. Andere sind genau andersrum Marx- und Lenin-Fan, aber nicht Schalke-Fan:
"Doch nicht schalke😭😭😭🙏🙏"
Oder: "Sankt Pauli würde besser passen um Lenins und Marx' Hals, aber Glückwunsch zum Aufstieg"
"Scheiße 04 aber geile Statuen"
"Das haben die beiden nicht verdient ... 😥"
Die Linksjugend Lünen fragt: "Wo sind die Statuen"
Postwendend Antwort: "Gelsenkirchen west vorm zentralkomitee der mlpd"
Ali fragt: "Warum hat lenin eine Statue"
Nikita antwortet: "warum nicht? ein großer politiker und denker"
"Lenin mit Schalke-Schal ist echt wild. Grüße und Glückwunsch aus dem Osten 😃"
Einer zitiert Lenin: "Jeder Revolutionär muss heute Schalke-Fan sein" (Lenin, Staat und Revolution, Seite trölf)"
Der nächste warnt: "Das ist purer Revisionismus"
Und noch ein anderer: "Lenin wäre heute klar für den BVB."