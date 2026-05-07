22. Internationales Pfingstjugendtreffen

22. Internationales Pfingstjugendtreffen

Mobilisierungs-Video von Kampfsport International Leipzig

Die Leipziger Gruppe des fortschrittlichen Kampfsportclubs Kampfsport International (KI) hat ein kleines Mobivideo zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen gemacht, bei dem sich die KI-Clubs aus ganz Deutschland treffen werden. Unter anderem wird es auch einen Workshop am Sonntag geben.

 

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen

 

Hier gibt es das Mobivideo von Kampfsport International Leipzig.