22. Internationales Pfingstjugendtreffen
Mobilisierungs-Video von Kampfsport International Leipzig
Die Leipziger Gruppe des fortschrittlichen Kampfsportclubs Kampfsport International (KI) hat ein kleines Mobivideo zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen gemacht, bei dem sich die KI-Clubs aus ganz Deutschland treffen werden. Unter anderem wird es auch einen Workshop am Sonntag geben.
Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen
Hier gibt es das Mobivideo von Kampfsport International Leipzig.