Montagsdemo Gelsenkirchen: „Aufstehen gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten!"

Die deutsche Bundesregierung unter Friedrich Merz (CDU) ist äußerst unbeliebt. Nach aktuellen Umfragen fällt sie sogar hinter die Ampel von Olaf Scholz (SPD) zurück. Kein Wunder: Während die Menschen in Deutschland unter hohen Sprit-, Energie- und Lebensmittelkosten ächzen, treibt sie die Spirale der Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs massiv voran, indem sie rund 108 Milliarden Euro in Rüstung und Kriegsvorbereitung steckt.

Die Lasten des kapitalistischen Krisenchaos werden immer unverschämter auf den Rücken der Massen abgeladen. Dazu sagt die Gelsenkirchener Montagsdemonstration „Nein"!

Am 11. Mai können alle auf antifaschistischer Grundlage berichten, was ihnen unter den Nägeln brennt. Jeder und jede, Faschisten und religiöse Fanatiker ausgenommen, sind herzlich willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kistermann

Martina Reichmann

Montagsdemo Gelsenkirchen