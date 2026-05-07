Morgen Abend in Essen: Kampfdemonstration gegen Faschismus, Weltkriegsvorbereitung und Preistreiberei!

Die ATIF, Trägerorganisation des Internationalistischen Bündnisses, hat den Aufruf zur Demonstration ins Türkische übersetzt, wichtig für die Mobilisierung!

Die Demonstration von Internationalistischem Bündnis, ADHF, MLPD, ATIF, Jugendverband REBELL, BIRKAR, Linkes Forum Bergisches Land sowie vielen Einzelpersonen ist gerade jetzt sehr bedeutsam. Morgen ist der Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus.

Der 8. Mai ist ein Auftrag: Ein Auftrag dafür, dass antifaschistischer Kampf, Kampf um den Weltfrieden und Kampf gegen die Zerschlagung sozialer Errungenschaften zusammenwachsen. Dass Jung und Alt, Arbeiter, Umweltkämpfer, Frauen, Migranten gemeinsam für eine Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung aufstehen.

Morgen Abend 18 Uhr Essen Viehofer Platz.

Hier das Video zur Demo!