Es war der dritte Schulstreik gegen Kriegstüchtigkeit und Wehrpflicht. Das Wetter - warm und sonnig - war optimal. Vertreten waren neben dem Schülerbündnis „Zukunftsmacher" auch DKP, SDAJ, Partei Die Linke, solid, MLPD, BSW, Aufbruch Münster und die Friedenskooperative Münster.

Lautstark zog die Demonstration durch die Innenstadt, auch an vielen Schulen vorbei, wo viele Schülerinnen und Schüler aus dem Fenster schauten, uns zuwinkten und applaudierten. Auch eine schon ältere Frau auf dem Balkon klatsche euphorisch. „Lasst euch nicht verheizen!", rief sie unter Beifall. Die Schüler auf der Demo hatten einen Panzer aus Pappmasche gebaut, welchen sie durch die Stadt zogen. Auf dem Panzer stand „Nie wieder Wehrpflicht", welches auch als Parole oft gerufen wurde. Andere Parolen waren: „One solution – Revolution!", „Tiamo tutti antifaschisti!" („Wir sind alle Antifaschisten!"), „Eure Kriege, ohne uns!", „Brecht die Macht der Banken und Konzerne!" und „Bei der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix!"

Die MLPD mobilisierte breit zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen. Auf einen separaten Flyer warb sie nochmals besonders für die Podiumsdiskussion „Nein zur Wehrpflicht" am Samstag, 23. Mai und „Für eine sozialistische Jugendbewegung am Sonntag, dem 24. Mai. Auf belebten Schulhöfen wurden auch viele Flyer verteilt. Unser Zusatz-Flyer „Jugend sagt Nein zur Wehrpflicht" spricht viele an.

Münsters Schülerinnen, Schüler und Studenten zeigten deutlich: „Münsters Jugend sagt 'Nein' zum imperialistischen Krieg!"

Rote Fahne News wird morgen ausführlich über die Schulstreik-Aktivitäten gegen die Wehrpflicht berichten. Vielen Dank für die Korrespondenzen und Berichte!