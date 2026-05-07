Prag: Zehntausende demonstrieren für Medienfreiheit

Hotels, Restaurants, Bäckereien und Kantinen blieben am Mittwoch im indischen Bundesstaat Kerala wegen eines 24-stündigen Streiks geschlossen, wodurch viele Menschen Probleme hatte, ein Mahlzeit zu bekommen. Der Streik, angeführt von der Kerala Hotel and Restaurant Association (KHRA), war ein Protest gegen eine drastische Preiserhöhung für gewerbliche 19-kg-LPG-Gasflaschen. Die Preissteigerung um 993 Rupien hat die Kosten auf über 3000 Rupien pro Flasche getrieben - die Betreiber von Hotels sehen ihre Existenz gefährdet. Der Warnstreik führte im gesamten Bundesstaat zu einem nahezu vollständigen Stillstand des Restaurantbetriebs, des Außer-Haus-Verkaufs und sogar der Online-Lieferdienste für Speisen.