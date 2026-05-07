Tschechien
Prag: Zehntausende demonstrieren für Medienfreiheit
Zehntausende Tschechen versammelten sich am Dienstag auf dem Prager Altstädter Ring, um ihre Unterstützung für die öffentlich-rechtlichen Medien zu bekunden und gegen geplante Änderungen bei der Finanzierung der staatlichen Rundfunkanstalten zu protestieren, weil sie die Unabhängigkeit der Medien gefährdeten. Die rechte Regierungskoalition unter Ministerpräsident Andrej Babiš will die Gebührenfinanzierung ab 2027 abschaffen und die öffentlichen-rechtlichen Medien aus dem Staatshaushalt finanzieren, allerdings diese deutlich kürzen. Die Demonstranten schwenkten Fahnen und trugen Plakate mit Slogans wie „Hände weg von den Medien“.