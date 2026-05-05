San Juan: Tausende protestieren gegen Bergbau-Projekt

Am Sonntag gingen tausende Menschen in der Dominikanischen Republik auf die Straße, um gegen das Romero-Projekt des kanadischen Bergbaukonzerns GoldQuest Mining zu protestieren. Sie marschierten 20 Kilometer durch San Juan zurück, um den Sabaneta-Staudamm zu erreichen, eine wichtige Wasserquelle, die durch die Mine bedroht ist. Am Protest beteiligen sich Lehrer, Ärzte, Agronomen, Ingenieure, Anwälte, Straßenhändler und Taxifahrer. Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, ordnete am Montag wegen der Proteste die Aussetzung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Gold- und Kupferprojekt von GoldQuest Mining an. In der Dominikanischen Republik befindet sich Lateinamerikas größte Goldmine, Pueblo Viejo, die einem anderen kanadischen Unternehmen gehört. Der Ausbau der Absetzbecken von Pueblo Viejo hat in den letzten Jahren zu Protesten geführt, da hunderte von Familien, die größtenteils auf dem Land leben, aus ihren Gemeinden umgesiedelt werden mussten.