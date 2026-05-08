Italien
Schulstreiks gegen Meloni in 60 Städten
In über 60 Orten in ganz Italien traten am 7. Mai Schüler und Lehrer in den Streik, um gegen die von der Regierung Meloni vorgelegten Bildungsreformen zu protestieren, die darauf abzielen, den Bildungssektor den Interessen der Industrie und der Militarisierung unterzuordnen. Zu den Maßnahmen gehören die Ausrichtung technischer und beruflicher Bildungsgänge an den Bedürfnissen der Unternehmer sowie die Streichung kritischer Inhalte aus den Lehrplänen – während gleichzeitig Tausende von Beschäftigten im Bildungswesen in prekären Arbeitsverhältnissen verharren müssen. Die kollektiven Aktionen wurden von Schülergruppen und Gewerkschaften initiiert – darunter „Cambiare Rotta“, „OSA“ sowie der Bildungszweig der Basisgewerkschaft „Unione Sindacale di Base“ (USB).