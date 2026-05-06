Sieg für IG‑Metall-Vertrauensmann Erik Kordes vor Arbeitsgericht Darmstadt

Nach einer kurzen Solidaritätskundgebung der Unterstützerinnen und Unterstützer von Erik begann pünktlich um 9 Uhr die 2. Kammerverhandlung vor dem Arbeitsgericht in Darmstadt. Alle Besucherstühle waren besetzt.



In der von Richterin Dr. Oppermann souverän geführten Verhandlung war bereits nach kurzer Zeit klar, wie der Hase läuft:



Der diesmal vom Gericht geladene Zeuge S.Ö. wurde aufgerufen und konnte den Ablauf der Abmeldung von Erik Kordes zum Betriebsrat am 21. März 2025 zweifelsfrei schildern. Nach dieser Zeugenaussage zugunsten von Erik unternahmen die Rechtsvertreterinnen von Opel / Stellantis, Klengel und Weiss, einen Versuch, mit konkreten Detailfragen den Zeugen in Widersprüche zu verwickeln, der ziemlich krachend scheiterte.



Nach unmissverständlichen Aussagen von Eriks ehemaligem Meister äußerte die Richterin gegenüber der Rechtsanwältin von Opel / Stellantis: „Das weicht erheblich von Ihren Schriftsätzen ab!“ Worauf diese ziemlich jämmerlich erwiderte: „Sie sehen mich überrascht und wir müssen damit umgehen …“, um dann ihre komplette Niederlage mit den Worten einzugestehen: „Unter diesen Voraussetzungen können wir die Abmahnung aus der Personalakte nehmen.“



Richterin Dr. Oppermann hielt als Ergebnis dieses 2. Kammertermins fest: Die Abmahnung muss UNVERZÜGLICH aus der Personalakte genommen werden und die Gegenseite verzichtet auf die Vorwürfe gegen den Gewerkschafter Erik Kordes.

Damit wurde die klare Niederlage für die Kapitalvertreter vor Gericht besiegelt !

Ein wichtiger Erfolg für alle Kolleginnen und Kollegen, die – in diesen stürmischen Zeiten – ihre gewerkschaftlichen Rechte im Betrieb aktiv wahrnehmen!