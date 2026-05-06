Simson fahren und AfD wählen passt nicht zusammen

Als langjähriger und begeisterter Fahrer einer Simson SR 50 kann ich mitreden: ein nicht kaputtzukriegendes Moped in Metallbauweise, mit Baukastenprinzip, bei dem man schnell Teile wechseln und am Motor schrauben kann. Robustes Handling, langlebige Qualität und absichtlich so gehalten, dass man als Fahrer sehr viel selber machen kann. Dazu kommt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h (heute noch möglich, wenn das Fahrzeug bis zum 28. Februar 1992 erstmals in Verkehr gekommen ist). So muss das Moped nicht – wie heute leider üblich – als ständiges Verkehrshindernis am rechten Straßenrand mit Tempo 45 dahintuckern. Das war die Grundidee hinter den Simson-Mopeds.

Dahinter stand die ursprüngliche sozialistische Idee der DDR der frühen 1950er-Jahre, die sich auch durch den Verrat am Sozialismus durch die späte Ulbricht- und dann Honecker-SED, hindurchretten konnte: den jungen Fahrern ein schnelles, zuverlässiges Krad zur Verfügung zu stellen, das nicht ständig in die Werkstatt muss, an dem der Hersteller nicht dadurch verdient, dass laufend irgendetwas dran gemacht werden muss, sondern an dem der junge Fahrer das meiste selber machen kann und bei dem eine lange Lebensdauer, gute Laufleistung und ein drehfreudiger Motor zusammenkommen. Und diese Idee sollte nicht nur auf deutschen Straßen gut laufen, sondern überall, wo gute und schnelle Kleinkrafträder gebraucht wurden – also auch in anderen Ländern. Hinter all dem steht die sozialistische Idee, wie sie in der DDR bis 1956 auch noch vorhanden war: Dem Volke dienen!



All das ist mit den faschistischen Ideen der AfD – Maximalprofit für Auto- und Motorradmonopole, gute Produkte nur für Deutsche usw. – überhaupt nicht vereinbar. Entsprechend ist es einfach nur verlogen, wenn sich der Faschist Björn Höcke auf einer Simson präsentiert. Weder hat der Mann irgendetwas mit Rebellion zu tun, noch mit den sozialistischen Wurzeln dieses Mopeds! Insofern: Liebe Simson-Fahrerinnen und Simson-Fahrer: Genießt euer Moped, aber denkt mal darüber nach, welche Gedanken die Konstrukteure sowie Arbeiterinnen und Arbeiter, die es mal entworfen und gebaut haben, dabei im Kopf hatten. Bestimmt nicht die Gedankenwelt der AfD!