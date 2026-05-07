Spannender Guinea-Abend wartet auf seine Gäste

Jeden Samstagabend gibt es im Jugendzentrum CHE, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen, ein spannendes Programm. Diesmal wartet ein Guinea-Abend auf die Besucherinnen und Besucher. Es gibt einen kurzen Bericht über das Leben und die Kämpfe der Menschen in Guinea. Nicht nur für das geistige, sondern auch für das körperliche Wohl ist natürlich gesorgt: Es gibt Musik und leckere Spezialitäten. Der Guinea-Abend findet am Samstag, 16. Mai, um 20 Uhr im Jugendzentrum CHE statt.

Hier gibt es den Flyer zum Abend