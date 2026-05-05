Südkorea
Streik bei Samsung Biologics
Am Dienstag, dem 5. Mai, endete ein 5-Tage-Streik der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten von Samsung Biologics Co., dem Biotech-Zweig der Samsung-Gruppe. Der Streik begann am Freitag; nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich etwa 2.800 der insgesamt 4.000 Mitglieder. Es ist der erste Streik seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2011. Nach Abschluss des fünftägigen Streiks plant die Gewerkschaft, ab Mittwoch zu einer Dienst nach Vorschrift-Kampagne überzugehen. Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten fordern eine Erhöhung des Grundgehalts und der leistungsbezogenen Vergütung um 14 Prozent, einen einmaligen Geldbonus von 30 Millionen Won (20.390 US-Dollar) pro Arbeitnehmer sowie Prämien in Höhe von 20 Prozent des jährlichen Betriebsgewinns.