Weltkriegsgefahr
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormus gegenseitig
Eigentlich sollte aktuell eine Waffenruhe rund um die Straße von Hormus gelten. Davon kann derzeit keine Rede sein: Sowohl die imperialistischen USA unter dem Faschisten Donald Trump, die den Krieg gegen den Iran begonnen haben, als auch das faschistische Regime der Islamischen Republik Iran liefern sich immer wieder Feuergefechte mit Drohnen, Raketen etc. um Boote und Schiffe, die versuchen, die Straße zu passieren. Diese Entwicklung verschärft die Weltkriegsgefahr enorm.