VNW beteiligt sich an den Kritischen Literaturtagen

Der Verlag vertreibt fortschrittliche, antifaschistische, internationalistische und marxistisch-leninistische Literatur, Musik und andere Medien, Bücher zur Frauenbewegung, Kinderbücher und vieles mehr. Mit unserem Auftritt geben wir der revolutionären sozialistischen Perspektive eine Stimme und die nötige Aufmerksamkeit auf der Messe. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Verlages. Dazu haben wir Literatur im Angebot, die Lehren für einen neuen Anlauf zum Sozialismus sowohl aus dem sozialistischen Aufbau als auch aus dem Verrat am Sozialismus zieht.

Wir sind gespannt auf die Diskussion und zeigen dazu im Rahmen der Kritischen Literaturtage am Freitag, dem 15. Mai, um 19 Uhr einen Videobeitrag mit Stefan Engel zum Sozialismus und wollen dazu einige Bücher aus unserem Verlagsprogramm vorstellen in Alberts Bücherlager, Aichholzgasse 19, 1120 Wien. Musikalisch wird das Ganze umrahmt von Hazan Qamber.

Besucht unseren Stand! Für unseren Auftritt suchen wir noch tage- oder stundenweise Unterstützung. Bitte meldet Euch bei mir, unter coburg@mlpd.de

Öffnungszeiten der Kritischen Literaturtage • Freitag, 15. Mai, 14 bis 20 Uhr • Samstag, 16. Mai, 12 bis 18 Uhr • Sonntag, 17. Mai, 12 bis 18 Uhr

Veranstaltungsort der Buchmesse: Brunnenpassage 1160, Brunnengasse 71/Yppenplatz (U6 Josefstädterstraße).