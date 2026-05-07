Vor 100 Jahren: Generalstreik in Großbritannien

Der Hintergrund

Der englische Imperialismus hatte eine Monopolstellung auf dem Weltmarkt. Aus seinem Kolonialreich hatte er riesige Extraprofite herausgepresst, mit dem er eine gefügige Arbeiteraristokratie bestechen konnte, und einen Spielraum zur Vermeidung von offenen Klassenauseinandersetzungen durch Kompromisse hatte. Diese Monopolstellung wurde mit dem Auftreten der imperialistischen Konkurrenten, u.a. Deutschland, USA und auch Japan und mit dem Ersten Weltkrieg beendet. Offene Auseinandersetzungen, Kämpfe und Aussperrungsdrohungen kamen auf die Tagesordnung. Die Arbeiter machten eine Linksentwicklung.



Die Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche war eine Triebkraft zur Verschärfung der Ausbeutung der Arbeiterklasse im Land. Der Hauptangriff richtete sich gegen die Bergarbeiter, als dem Vortrupp des englischen Proletariats. „Diesem Vortrupp den Zaum anzulegen, den Arbeitslohn herabzudrücken und den Arbeitstag zu verlängern, um sich nach der Abrechnung mit diesem ausschlaggebenden Trupp auch die anderen Trupps der Arbeiterklasse vorzunehmen, das war die Strategie des englischen Kapitals.“ (Stalin Werke Band 8, Seite 140f.)

Der Generalstreik

Der Aufruf zum Generalstreik wurde dem TUC praktisch aufgezwungen. Die Arbeiter konnten und wollten die Angriffe nicht hinnehmen. Regierung und Monopole aber waren nicht zu Kompromissen bereit. Während sie den Kampf ausdrücklich politisch und unter Einsatz ihres ganzen Apparats führten, war das Hauptanliegen der reformistischen Führer, dass es nicht zu einer Höherentwicklung zum politischen Kampf, zu einer Revolutionierung der Arbeiterklasse kommt. Sie beteuerten, die parlamentarischen Institutionen nicht unterhöhlen zu wollen und sich auf ökonomische Forderungen zu beschränken.



Bei Widersprüchen zwischen rechten und linken Reformisten im Generalrat war die Führung durch den TUC kapitulantenhaft. Der TUC brach den Generalstreik am 12. Mai ohne Ergebnis ab. In Londoner Arbeitervierteln wurde gegen den Abbruch demonstriert, die Hafenarbeiter streikten tagelang weiter. Die Bergarbeiter kämpften monatelang weiter. Dabei waren sie weitgehend auf sich gestellt. Sie kämpften mit ungebrochener Kampfmoral!



Der Einfluss der KP mit nur 7000 Mitgliedern reichte nicht, um den Kampf weiter- und höherzuentwickeln. Der Aufbau starker, in der Arbeiterklasse und den Massen verankerter marxistisch-leninistischer Parteien ist eine wesentliche Konsequenz.