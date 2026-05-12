Klassik in revolutionären Zeiten

Klassik in revolutionären Zeiten

26. Mai: Rolf-Andreas Trendelenburg singt Lieder

Trendelenburg wird Klassik aus den revolutionären Zeiten des 18ten und 19ten Jahrhunderts und aktuelle Lieder singen - Texte dazu liest Martina Wikowski. Beethoven, Revolutionär und Dialektikersowie weitere Kulturschaffende: Rolf-Andreas Trendelenburg singt Lieder von Händel, Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini, Rossini, Heinrich Heines "Die Weber" und aus „Les Misérables“, Reinhard Mey, Mikis Theodorakis, und andere!

 

Dienstag 26. Mai 2026 um 19.00 Uhr

Ort: Nachbarschaftstreff "Rhönbalkon"

Meißnerstraße 23

34134 Kassel Süsterfeld-Helleböhn