Klassik in revolutionären Zeiten
26. Mai: Rolf-Andreas Trendelenburg singt Lieder
Trendelenburg wird Klassik aus den revolutionären Zeiten des 18ten und 19ten Jahrhunderts und aktuelle Lieder singen - Texte dazu liest Martina Wikowski. Beethoven, Revolutionär und Dialektikersowie weitere Kulturschaffende: Rolf-Andreas Trendelenburg singt Lieder von Händel, Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini, Rossini, Heinrich Heines "Die Weber" und aus „Les Misérables“, Reinhard Mey, Mikis Theodorakis, und andere!
Dienstag 26. Mai 2026 um 19.00 Uhr
Ort: Nachbarschaftstreff "Rhönbalkon"
Meißnerstraße 23
34134 Kassel Süsterfeld-Helleböhn