An die streikenden Ver.di-Kolleginnen und ‑Kollegen des Mediclin-Müritz-Klinikums

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zurecht kämpft ihr für die Einführung eines Tarifvertrages. Ihr habt einen sehr verantwortungsvollen Job und Eure Forderungen nach geregelteren Arbeitszeiten, mehr Urlaub, höheren Löhnen und mehr Zulagen sind völlig berechtigt.



Die Klinikleitung sträubt sich dagegen mit Händen und Füßen und bietet nur Betriebsvereinbarungen an. Sie wollen damit verhindern, dass ihr Eure wichtigen gewerkschaftlichen Strukturen stärkt.



Durch die Zeitung haben wir erfahren, dass es eine hohe Streikbereitschaft bei euch gibt. Das ist sehr wichtig. Wir sind solidarisch mit Euch und unterstützen Euren Kampf, damit Ihr einen langen Atem habt. Lasst euch nicht verunsichern, wenn die Medien oder auch manche Politiker Stimmungen gegen Eure Forderungen machen. Die Ärzte haben bereits im Juli 2025 einen konzernweiten Tarifvertrag errungen – das werdet ihr auch schaffen.

Kämpferische Grüße, i.A. Andreas Hörhold von Eurer Ortsgruppe der MLPD Malchow.