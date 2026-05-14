Angebot unterhalb der Inflation vorgelegt: Ver.di ruft Handel in NRW zu Streiks auf

In Dortmund ist eine gemeinsame Streikveranstaltung mit Demonstration geplant. Erwartet wird auch Silke Zimmer, Bundesvorstandsmitglied für den Handel bei Ver.di.

Das Angebot für den Einzelhandel sieht nach sechs Nullmonaten eine Entgelterhöhung von 2 Prozent ab November 2026 sowie nach drei Nullmonaten weitere 1,5 Prozent ab August 2027 vor. Zudem streben die "Arbeitgeber" eine Laufzeit von 24 Monaten an.

Henrike Eickholt, Verhandlungsführerin von Ver.di NRW: „Der Handel setzt weiter Milliarden um. Gleichzeitig sollen die Beschäftigten erneut mit zu wenig abgespeist werden. Das sorgt für großen Unmut in den Betrieben. Die Kolleg*innen erwarten Respekt für ihre Arbeit – und der zeigt sich auf dem Lohnzettel. Deshalb werden wir den Druck in den Betrieben jetzt deutlich erhöhen.“

Besonders kritisch bewertet ver.di die Situation in den unteren Entgeltgruppen. Dort liegen tarifliche Stundenlöhne bereits heute teilweise auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns und müssen entsprechend angehoben werden.

„... Viele Beschäftigte erleben jeden Tag, dass ihr Einkommen immer weniger reicht. Die Streiks am Freitag sind deshalb ein klares Signal an die 'Arbeitgeber'-Seite“, so Eickholt weiter.

Ver.di fordert im Einzelhandel in NRW eine tabellenwirksame Erhöhung der Löhne und Gehälter um 7 Prozent, mindestens jedoch um 225 Euro. Darüber hinaus setzt sich die Gewerkschaft für einen rentenfesten Mindeststundenlohn von 14,90 Euro ein sowie für eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro. Die Laufzeit der Tarifverträge soll zwölf Monate betragen.



Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel werden am 11. Juni 2026 in dritter Runde fortgesetzt. Die Verhandlungen für den Groß- und Außenhandel gehen am 18. Mai 2026 in die zweite Runde.