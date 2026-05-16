Auf nach Gelsenkirchen zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen!

Das gute Wetter lockte viele Menschen in die Bahnhofstraße, wo wir am City-Center unseren vielfältigen Stand aufgebaut hatten. Wir wollten besonders junge Leute und Kinder und ihre Eltern ansprechen. Für Kinder gab es einen Basteltisch und ein Wurfspiel, wo man kleine (süße) Preise gewinnen konnte. Mit Kaffee, Kuchen und Getränken sammelten wir Spenden für den Jugendfond (14,55 €) und die Jugendarbeit der MLPD (23,62 €), verkauften auch Literatur. Tische, Bänke und Musik luden zum Verweilen ein.

Nicht nur zum Pfingstjugendtreffen gab es eine Stelltafel, sondern auch zum Sommercamp, wofür sich einige Mädchen interessierten, die sich in eine Liste eintrugen und auch eine Mutter mit zwei Kindern hatte Interesse. Der Flyer mit dem 3-Monats-Programm der Rotfüchse wurde aufmerksam gelesen und mehrere Mütter unterhielten sich darüber, dass so eine Kindergruppe in Herne schön wäre. Sich darüber mal austauschen und genauer informieren? Ja klar! Kontakte wurden geknüpft. Kinder wollen zum Training für die Spiele ohne Grenzen kommen. Und jede Menge Flyer wurden verteilt und zum Pfingstjugendtreffen eingeladen.

In der Vorbereitung hatten wir uns auch bewusst überlegt, welche Literatur es für Jugendliche und zur Jugendarbeit der MLPD gibt, wie die Durchblick-Broschüren, das neue Rebell-Magazin, den Reader zur jugendpolitischen Linie und wir stellten fest, dass es auch viele tolle (und neue) Aufkleber von Rebell und Rotfüchsen gibt.

Wie kam das alles zustande? Wir hatten gemeinsam überlegt, welche Bestandteile diese Aktion haben sollte und jeder übernahm Verantwortung für einen Teil und überlegte und bereitete alles selbstständig vor. Kollegen und Kinder haben wir eingeladen und in die Vorbereitung mit einbezogen. Also ein wirkliches Gemeinschaftswerk! Es war sehr schön zu sehen, wie die Kids sich darauf vorbereitet hatten. Sie hatten selbst bunten Zeichenkarton, Scheren und Stifte dabei und bastelten Schmetterlinge, malten und luden auch immer wieder andere Kinder zum Basteltisch oder zu dem Wurfspiel ein. Es war toll zu sehen, wie einige dort von sich aus die Initiative ergriffen. Das Wurfspiel war ein Selbstläufer.

Es war ein sehr lebendiger und anziehender Nachmittag mit einer tollen Stimmung, der sicher an unserem Ort nicht der letzte dieser Art gewesen ist.